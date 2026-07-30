NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Microchip Technology-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 27,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 359,454 Microchip Technology-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.07.2026 auf 71,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 654,21 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 25 654,21 USD, was einer positiven Performance von 156,54 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Microchip Technology einen Börsenwert von 41,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at