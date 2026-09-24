Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Microchip Technology-Anlage
|
24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Microchip Technology-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 30,32 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 32,982 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 491,09 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 23.09.2026 auf 75,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 149,11 Prozent erhöht.
Microchip Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microchip Technology Inc.
Analysen zu Microchip Technology Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microchip Technology Inc.
|65,68
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.