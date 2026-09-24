Microchip Technology Aktie

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WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

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Microchip Technology-Anlage 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Microchip Technology-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Microchip Technology-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 30,32 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 32,982 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 491,09 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 23.09.2026 auf 75,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 149,11 Prozent erhöht.

Microchip Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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