Microchip Technology Aktie

Microchip Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

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Lukrative Microchip Technology-Anlage? 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Microchip Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Microchip Technology-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Microchip Technology-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 77,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,842 Microchip Technology-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.05.2026 gerechnet (94,02 USD), wäre das Investment nun 1 207,40 USD wert. Damit wäre die Investition um 20,74 Prozent gestiegen.

Microchip Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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