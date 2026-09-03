Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Performance im Blick
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Microchip Technology-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 63,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microchip Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 15,803 Microchip Technology-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 149,81 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,98 Prozent zugenommen.
Am Markt war Microchip Technology jüngst 38,84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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