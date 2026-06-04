NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Microchip Technology-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Microchip Technology-Anteile bei 25,91 USD. Bei einem Microchip Technology-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,860 Microchip Technology-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 372,71 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 03.06.2026 auf 96,55 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 272,71 Prozent angewachsen.

Microchip Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at