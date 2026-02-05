NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microchip Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Microchip Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Microchip Technology-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 72,72 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,751 Microchip Technology-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 78,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 075,77 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 075,77 USD entspricht einer Performance von +7,58 Prozent.

Insgesamt war Microchip Technology zuletzt 41,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at