Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Microchip Technology-Investment
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microchip Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Microchip Technology-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 72,72 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,751 Microchip Technology-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 78,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 075,77 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 075,77 USD entspricht einer Performance von +7,58 Prozent.
Insgesamt war Microchip Technology zuletzt 41,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microchip Technology Inc.
|
06.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microchip Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Microchip Technology stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Microchip Technology Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microchip Technology Inc.
|64,48
|-2,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.