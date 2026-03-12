NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microchip Technology von vor 10 Jahren verdient

Am 12.03.2016 wurde die Microchip Technology-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Microchip Technology-Aktie letztlich bei 24,31 USD. Bei einem Microchip Technology-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,114 Microchip Technology-Aktien. Die gehaltenen Microchip Technology-Papiere wären am 11.03.2026 270,69 USD wert, da der Schlussstand 65,79 USD betrug. Mit einer Performance von +170,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich zuletzt auf 35,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at