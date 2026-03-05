NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Microchip Technology-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 72,72 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microchip Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 137,514 Microchip Technology-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 612,21 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 04.03.2026 auf 69,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,88 Prozent verringert.

Insgesamt war Microchip Technology zuletzt 38,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at