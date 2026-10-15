Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Microchip Technology-Anlage im Blick
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15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Microchip Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Microchip Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microchip Technology-Papier bei 72,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,740 Microchip Technology-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 71,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 978,98 USD wert. Mit einer Performance von -2,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Microchip Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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