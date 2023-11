NASDAQ Composite Index-Wert MicroStrategy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n MicroStrategy-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden MicroStrategy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 165,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MicroStrategy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,603 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen MicroStrategy-Aktien wären am 13.11.2023 304,33 USD wert, da der Schlussstand 504,88 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 204,33 Prozent angezogen.

Der MicroStrategy-Wert an der Börse wurde auf 7,48 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at