Microvision Aktie

Microvision für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

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Microvision-Anlage 12.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microvision von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Microvision-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Microvision-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Microvision-Papier bei 2,35 USD. Bei einem Microvision-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 255,319 Microvision-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (0,57 USD), wäre die Investition nun 2 404,68 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75,95 Prozent abgenommen.

Microvision markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 172,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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