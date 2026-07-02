NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microvision von vor 10 Jahren gekostet

Am 02.07.2016 wurde das Microvision-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56,180 Microvision-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18,37 USD, da sich der Wert eines Microvision-Papiers am 30.06.2026 auf 0,33 USD belief. Damit wäre die Investition 81,63 Prozent weniger wert.

Alle Microvision-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 113,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at