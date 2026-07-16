NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microvision von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Microvision gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Microvision-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Microvision-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 409,639 Microvision-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2026 auf 0,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 745,54 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 92,54 Prozent vermindert.

Microvision wurde am Markt mit 120,19 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at