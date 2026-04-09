NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Microvision-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Microvision-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,78 USD. Bei einem Microvision-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56,180 Microvision-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,34 USD, da sich der Wert einer Microvision-Aktie am 08.04.2026 auf 0,65 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 36,34 USD, was einer negativen Performance von 63,66 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Microvision betrug jüngst 183,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at