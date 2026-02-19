Microvision Aktie

Microvision-Anlage im Blick 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Microvision-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Microvision-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Microvision-Anteile bei 1,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5 714,286 Microvision-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Microvision-Papiers auf 0,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 348,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,51 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Microvision bezifferte sich zuletzt auf 229,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

