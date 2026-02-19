Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|Microvision-Anlage im Blick
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor einem Jahr verloren
Die Microvision-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Microvision-Anteile bei 1,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5 714,286 Microvision-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Microvision-Papiers auf 0,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 348,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,51 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Microvision bezifferte sich zuletzt auf 229,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!