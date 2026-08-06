NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microvision von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Microvision-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Microvision-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Microvision-Papier bei 1,10 USD. Bei einem Microvision-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9 090,909 Microvision-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 418,18 USD, da sich der Wert einer Microvision-Aktie am 31.07.2026 auf 0,27 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,82 Prozent verringert.

Microvision war somit zuletzt am Markt 93,17 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at