Microvision Aktie

Microvision für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

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Lukratives Microvision-Investment? 04.06.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microvision von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Microvision eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Microvision-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Microvision-Papier bei 1,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5 405,405 Microvision-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.06.2026 gerechnet (0,43 USD), wäre das Investment nun 2 307,57 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 76,92 Prozent verkleinert.

Microvision wurde am Markt mit 136,55 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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