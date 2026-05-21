Microvision Aktie

Microvision für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

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Hochrechnung 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Microvision-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Microvision-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Microvision-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Microvision-Papier bei 3,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 27,248 Microvision-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 0,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 83,93 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Microvision bezifferte sich zuletzt auf 186,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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