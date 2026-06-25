Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|Microvision-Anlage im Blick
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Microvision von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde die Microvision-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Microvision-Papier an diesem Tag 17,21 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Microvision-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 581,058 Microvision-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.06.2026 180,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,31 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 180,88 USD entspricht einer negativen Performance von 98,19 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Microvision belief sich zuletzt auf 118,91 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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