NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mind CTI-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Mind CTI-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 23.03.2023 wurde die Mind CTI-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Mind CTI-Papier bei 1,97 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Mind CTI-Aktie investierten, hätten nun 507,614 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Mind CTI-Aktie auf 1,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 588,83 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 41,12 Prozent vermindert.

Mind CTI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at