Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
|Profitable Mind CTI-Investition?
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08.06.2026 10:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mind CTI-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Mind CTI-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Mind CTI-Papier letztlich bei 1,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 67,568 Mind CTI-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.06.2026 64,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,95 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 35,75 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Mind CTI belief sich zuletzt auf 19,37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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