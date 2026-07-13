NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mind CTI von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Mind CTI eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Mind CTI-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,96 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Mind CTI-Aktie investierten, hätten nun 5 102,041 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Mind CTI-Aktien wären am 10.07.2026 5 408,16 USD wert, da der Schlussstand 1,06 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,92 Prozent verringert.

Mind CTI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at