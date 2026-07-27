Mind CTI Aktie

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WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

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Langfristige Investition 27.07.2026 10:04:12

NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Mind CTI-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurden Mind CTI-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Mind CTI-Papier an diesem Tag bei 2,08 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Mind CTI-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 480,769 Mind CTI-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2026 gerechnet (1,02 USD), wäre die Investition nun 490,38 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,96 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Mind CTI belief sich zuletzt auf 20,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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