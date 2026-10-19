Mind CTI Aktie

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WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

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Profitables Mind CTI-Investment? 19.10.2026 10:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Mind CTI-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Mind CTI-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Mind CTI-Papiers betrug an diesem Tag 2,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 446,429 Mind CTI-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Mind CTI-Papiers auf 0,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 415,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 58,49 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Mind CTI jüngst 18,89 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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