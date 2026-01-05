NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Mind CTI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Mind CTI-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Mind CTI-Papier bei 2,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 703,704 Mind CTI-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 333,33 USD, da sich der Wert einer Mind CTI-Aktie am 02.01.2026 auf 1,17 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 56,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mind CTI bezifferte sich zuletzt auf 23,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at