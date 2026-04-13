NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Mind CTI-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mind CTI-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Mind CTI-Papier letztlich bei 1,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 578,035 Mind CTI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,07 USD gerechnet, wäre die Investition nun 618,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,15 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Mind CTI eine Marktkapitalisierung von 21,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at