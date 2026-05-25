NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Mind CTI-Aktien gewesen.

Am 25.05.2021 wurden Mind CTI-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,09 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 323,625 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 297,73 USD, da sich der Wert einer Mind CTI-Aktie am 22.05.2026 auf 0,92 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -70,23 Prozent.

Mind CTI wurde am Markt mit 18,73 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at