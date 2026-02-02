Mind CTI Aktie

Mind CTI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 02.02.2026 10:04:30

NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Mind CTI-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Mind CTI-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Mind CTI-Aktie an diesem Tag 2,54 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mind CTI-Aktie investiert, befänden sich nun 39,370 Mind CTI-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45,28 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Anteils am 30.01.2026 auf 1,15 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 54,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mind CTI bezifferte sich zuletzt auf 23,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mind CTI Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Mind CTI Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mind CTI Ltd. 1,15 -5,74% Mind CTI Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen