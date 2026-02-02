NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Mind CTI Aktie
Vor 5 Jahren wurden Mind CTI-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Mind CTI-Aktie an diesem Tag 2,54 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mind CTI-Aktie investiert, befänden sich nun 39,370 Mind CTI-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45,28 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Anteils am 30.01.2026 auf 1,15 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 54,72 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Mind CTI bezifferte sich zuletzt auf 23,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
