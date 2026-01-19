NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Mind CTI-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Mind CTI-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Mind CTI-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,09 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hat, hat nun 478,469 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 1,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 583,73 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 41,63 Prozent.

Der Börsenwert von Mind CTI belief sich zuletzt auf 24,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at