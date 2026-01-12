NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mind CTI von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Mind CTI-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde die Mind CTI-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,43 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Mind CTI-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,152 Mind CTI-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.01.2026 51,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 48,97 Prozent verkleinert.

Mind CTI war somit zuletzt am Markt 25,25 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at