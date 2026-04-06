Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
|Mind CTI-Anlage im Blick
|
06.04.2026 10:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mind CTI von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Mind CTI-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Mind CTI-Anteile bei 2,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 49,020 Mind CTI-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55,39 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Anteils am 02.04.2026 auf 1,13 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 44,61 Prozent.
Insgesamt war Mind CTI zuletzt 23,10 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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