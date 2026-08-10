Mind CTI Aktie

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WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

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Langfristige Performance 10.08.2026 10:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mind CTI von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Mind CTI-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Mind CTI-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mind CTI-Anteile an diesem Tag 1,91 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Mind CTI-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,356 Mind CTI-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 53,40 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Papiers am 07.08.2026 auf 1,02 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 46,60 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Mind CTI belief sich jüngst auf 20,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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