NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mind CTI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 18.05.2023 wurde das Mind CTI-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mind CTI-Papier an diesem Tag 1,98 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Mind CTI-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,505 Mind CTI-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 0,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 46,46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -53,54 Prozent.

Am Markt war Mind CTI jüngst 18,74 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at