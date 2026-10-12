Mind CTI Aktie

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WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

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Mind CTI-Performance 12.10.2026 10:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mind CTI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Mind CTI-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Mind CTI-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Mind CTI-Papier bei 3,25 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Mind CTI-Aktie investierten, hätten nun 30,769 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 0,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 70,77 Prozent.

Mind CTI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,35 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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