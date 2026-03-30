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Mind CTI Aktie

Mind CTI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

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Lohnender Mind CTI-Einstieg? 30.03.2026 10:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mind CTI von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mind CTI-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Mind CTI-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,70 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mind CTI-Aktie investiert, befänden sich nun 3 703,704 Mind CTI-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 333,33 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 56,67 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mind CTI einen Börsenwert von 23,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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