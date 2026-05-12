NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht MKS Instruments für Anleger vor

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments am 11.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,88 USD für das Jahr 2025. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung von MKS Instruments beziffert sich auf 59,00 Mio. USD. Wie die Dividendenhistorie offenbart, wurde die Gesamtausschüttung damit weder angehoben noch gesenkt.

Entwicklung der MKS Instruments-Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte der MKS Instruments-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 319,71 USD. Für das Jahr 2025 weist die MKS Instruments-Aktie eine Dividendenrendite von 0,55 Prozent auf. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,84 Prozent.

MKS Instruments-Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der MKS Instruments-Kurs via NASDAQ 252,30 Prozent verteuert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 252,90 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie MKS Instruments

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,00 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,31 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten der MKS Instruments-Aktie

MKS Instruments ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 21,125 Mrd. USD. MKS Instruments verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,67. 2025 setzte MKS Instruments 3,931 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD.

Redaktion finanzen.at