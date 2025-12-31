MKS Instruments Aktie

MKS Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in MKS Instruments-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

MKS Instruments-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 27,778 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie auf 161,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 495,00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 349,50 Prozent vermehrt.

MKS Instruments wurde am Markt mit 10,93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MKS Instruments Inc.mehr Nachrichten