NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in MKS Instruments-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

MKS Instruments-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hätte, hätte er nun 27,778 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie auf 161,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 495,00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 349,50 Prozent vermehrt.

MKS Instruments wurde am Markt mit 10,93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at