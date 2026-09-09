MKS Instruments Aktie

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WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

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Lukratives MKS Instruments-Investment? 09.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen MKS Instruments-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit MKS Instruments-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46,44 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MKS Instruments-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,153 MKS Instruments-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 571,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 265,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 471,71 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte MKS Instruments einen Börsenwert von 17,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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