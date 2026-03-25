MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Rentable MKS Instruments-Investition?
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25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 10 Jahren eingefahren
Am 25.03.2016 wurden MKS Instruments-Anteile an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,764 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 673,19 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 24.03.2026 auf 243,56 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 573,19 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments bezifferte sich zuletzt auf 16,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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