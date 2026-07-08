MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Langfristige Anlage
|
08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 08.07.2021 wurde die MKS Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die MKS Instruments-Anteile bei 161,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,619 MKS Instruments-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 349,57 USD gerechnet, wäre die Investition nun 216,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 116,48 Prozent.
MKS Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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