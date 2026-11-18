Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MKS Instruments-Aktie gebracht.

Die MKS Instruments-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das MKS Instruments-Papier bei 76,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,062 MKS Instruments-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 206,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 696,45 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 169,64 Prozent vermehrt.

MKS Instruments wurde am Markt mit 13,82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at