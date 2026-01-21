MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Lohnendes MKS Instruments-Investment?
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 21.01.2021 wurde die MKS Instruments-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 184,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,541 MKS Instruments-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,89 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Papiers am 20.01.2026 auf 210,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,89 Prozent gesteigert.
MKS Instruments wurde am Markt mit 13,71 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MKS Instruments Inc.
Analysen zu MKS Instruments Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MKS Instruments Inc.
|191,90
|1,83%