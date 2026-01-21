NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MKS Instruments eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.01.2021 wurde die MKS Instruments-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 184,96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,541 MKS Instruments-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,89 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Papiers am 20.01.2026 auf 210,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,89 Prozent gesteigert.

MKS Instruments wurde am Markt mit 13,71 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

