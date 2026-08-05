MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Frühe Anlage
|
05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem MKS Instruments-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 154,74 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,462 MKS Instruments-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 320,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 072,90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 107,29 Prozent zugenommen.
MKS Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,94 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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