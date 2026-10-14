NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MKS Instruments-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der MKS Instruments-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 132,68 USD. Bei einem MKS Instruments-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 75,369 MKS Instruments-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 658,43 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Papiers am 13.10.2026 auf 247,56 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 86,58 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments bezifferte sich zuletzt auf 16,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at