NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MKS Instruments von vor einem Jahr abgeworfen
MKS Instruments-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen MKS Instruments-Anteile an diesem Tag bei 112,86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,861 MKS Instruments-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 625,91 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Papiers am 06.01.2026 auf 183,50 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 62,59 Prozent.
Insgesamt war MKS Instruments zuletzt 11,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
