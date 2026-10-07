MKS Instruments Aktie

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WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

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Hochrechnung 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MKS Instruments-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen MKS Instruments-Einstiegs gewesen.

MKS Instruments-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,77 USD. Bei einem MKS Instruments-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,092 MKS Instruments-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 281,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 654,21 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 465,42 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von MKS Instruments betrug jüngst 18,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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