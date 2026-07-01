NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MKS Instruments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in MKS Instruments-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.07.2023 wurde die MKS Instruments-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die MKS Instruments-Aktie 108,10 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92,507 MKS Instruments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie auf 444,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41 147,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 311,47 Prozent gesteigert.

MKS Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at