MKS Instruments Aktie

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WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

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Rentable MKS Instruments-Investition? 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MKS Instruments-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in MKS Instruments-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem MKS Instruments-Papier statt. Der Schlusskurs des MKS Instruments-Papiers betrug an diesem Tag 118,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,450 MKS Instruments-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 1 956,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 231,50 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 95,61 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von MKS Instruments belief sich zuletzt auf 16,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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