NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen MKS Instruments-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden MKS Instruments-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 100,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,992 MKS Instruments-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 250,42 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 10.02.2026 auf 252,52 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 150,42 Prozent angezogen.

Alle MKS Instruments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at