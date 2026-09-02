MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Performance unter der Lupe
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 02.09.2021 wurde die MKS Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das MKS Instruments-Papier bei 147,24 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die MKS Instruments-Aktie investierten, hätten nun 67,916 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 246,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 737,30 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 67,37 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte MKS Instruments einen Börsenwert von 17,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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